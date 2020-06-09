Gaziantep’te bulunan bir makarna fabrikasında çalıştığı ileri sürülen T. B. isimli bir işçi, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede T.B.'ye koronavirüs (covid 19) testi yapıldı.

İHA'nın haberine göre, testin pozitif çıkması üzerine işçi tedavi altına alınırken, temas ettiği kişiler araştırıldı. İşçinin temas ettiği ailesinden 5 kişiye koronavirüs testi yapıldı. İşçinin virüsü 5 kişilik ailesine de bulaştırdığı belirlendi.

T.B’nin yaşadığı Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yalankoz Mahallesi karantinaya alınarak, mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle Muhtarı Mehmet İlgin ise söz konusu T.B. isimli işçide koronavirüs tespit edilmesinin ardından mahallede karantina işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

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