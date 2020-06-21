İHA

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''İlçemize öğlen saatlerinde 20 dakika dolu yağışı gerçekleşti. Kısa süreli dolu yağışı özellikle erik, badem, vişne ve kiraz ağaçlarında meyvelerin dökülmesine neden oldu.

Ayrıca domates biber ve salatalık ekili arazilerimize büyük zarar verdi. Zararın tespit edilmesi için oda olarak hemen çalışmalara başladık. İnşallah zararı az olarak atlatırız. Üreticilerimize büyük geçmiş olsun'' diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, dolu yağışından bir saat sonra arazide incelemelerde bulunan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş'ta yoğun bir şekilde dolu yağışı meydana geldi. Yağıştan dolayı mazgallarımızda sıkıntı odu. Vatandaşlarımızın sıkıntıları var mı diye AK Parti İlçe Başkanımızla beraber sahaya çıktık. Elhamdülillah ciddi bir sıkıntı yok. Rabbim üreticilerimizi doğal afetlerden korusun'' dedi.

Vatandaşlar dolu yağışının hemen sonrası Belediye Başkanı ve ekibinin ziyaretinden çok memnun olduklarını ve teşekkür ettiklerini söylediler.