DHA

Ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında " Kütahya'da coronovirus tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı" şeklinde haber yayınlandığına dair foto montaj yapılarak 11 Mart'ta sosyal medyadan asılsız paylaşımda bulunulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin başlattığı çalışma sürüyor.

DHA'nın haberine göre, söz konusu paylaşımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.E, sevk edildiği adliyedeki yasal işlemlerin ardından salıverildi.

Kütahya Valiliği, söz konusu paylaşımın sosyal medyada çok fazla yayılması üzerine, kentteki hastanelerde iddia edildiği gibi Kovid-19 vakasının olmadığı yönünde açıklama yapmıştı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan V.A. da serbest bırakılmıştı.