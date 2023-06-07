Ağaçtaki kuşa nişan aldı! Komşusunu öldürdü!

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen´in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen'in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.Ö.´nün, Mehmet Menemen ile aralarında bilinen bir husumet olmadığı ifade edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen´i, ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.'nün (78) vurduğu belirlendi.