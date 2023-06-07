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Ağaçtaki kuşa nişan aldı! Komşusunu öldürdü!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağında ilaçlama yaparken başına saçma isabet eden 78 yaşındaki Mehmet Menemen, hayatını kaybetti. Ağaçtaki kuşu avlamak isterken kazayla Menemen'i vurduğu belirlenen 78 yaşındaki komşusu A.Ö., gözaltına alındı

Giriş: 07.06.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa Sarıgöl'de kuşu vurmak için nişan alan adam komşusunu öldürdü
DHA

Manisa'da olay, sabah saatlerinde Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Menemen (78), üzüm bağında, ilaçlama yaparken, bir anda kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen´in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKIN MESAFEDEN VURULDUĞU SAPTANDI

Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen'in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi.

KUŞA ATEŞ EDEN KOMŞUSU VURMUŞ

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen´i, ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.'nün (78) vurduğu belirlendi.

ARALARINDA HUSUMET YOKTU

Gözaltına alınan A.Ö.´nün, Mehmet Menemen ile aralarında bilinen bir husumet olmadığı ifade edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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