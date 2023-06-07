Ağaçtaki kuşa nişan aldı! Komşusunu öldürdü!

Manisa'da olay, sabah saatlerinde Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Menemen (78), üzüm bağında, ilaçlama yaparken, bir anda kanlar içinde yere yığıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen´in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKIN MESAFEDEN VURULDUĞU SAPTANDI
Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen'in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi.
KUŞA ATEŞ EDEN KOMŞUSU VURMUŞ
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen´i, ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.'nün (78) vurduğu belirlendi.
ARALARINDA HUSUMET YOKTU
Gözaltına alınan A.Ö.´nün, Mehmet Menemen ile aralarında bilinen bir husumet olmadığı ifade edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.