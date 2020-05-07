İHA

Van’da dün gece saatlerinde kentin en işlek caddesinden geçen koyun sürüsünü görenler gözlerine inanamadı. Koronavirüs salgını nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren kontrollü olarak yaya ve araç trafiğine açılan kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi.

İHA'nın haberine göre, caddelerin trafiğe açılmasının ilk dakikalarında Vanlı besici, koyunlarının geçişi için kentin en işlek caddesini seçti. Olayı gören ekipler harekete geçti.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter isimli şahsa, izinsiz hay van sürüsünü şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı idari işlem için tespit tutanağı tuttu.

288 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Yiğiter’e ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre “Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek” gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uygulandı.

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