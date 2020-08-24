İHA

Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtıldığı ileri sürüldü.

İHA'nın haberine göre, iş makineleri gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu.

Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.

Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü.Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medya da paylaştılar.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu , “Çalışmadan bizim haberimiz yok, araştırıp açıklama yapacağız.” dedi.

İLK TEPKİ AYNI SUÇTAN CEZA YİYEN GENÇTEN GELDİ

Öte yandan, kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtılmasının ardından Milli Barklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tutanak tanzim edildi.

Çevre kanunun ilgili maddeleri uyarınca ceza tatbik edilen olay sonrasında ilk tepki 2 yıl önce gece karanlıkta sahile girip caretta caretta yuvalarını yıktığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ‘biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunmasına ilişkin maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 60 bin 163 TL, 4 yuvayı bozduğu için de 400 TL para cezası verilen Emrah Ay'dan geldi.

Sahile gelip yuvaları inceleyen Emrah Ay, "İş makineleri kafesleri ezmişler. Kafeslerin yerlerini değiştirmişler. Bana 60 bin lira ceza geldi, bunu yapanlara da gelsin. Şu anda benim ödeyecek kudretim yok. Ben bu yüzden aracımı satılığa çıkardım. Ben sadece yetkililere seslenmek istiyorum. Biz bilinçli bir şekilde girmedik.

Akşam saat 9 sıralarında girdik. Bilsek girmezdik. Herhangi bir emniyet şerdi yoktu. Milli Park olduğunu biz ceza yedikten sonra öğrendik. Bu iş makineleri denize kadar giriyorlarsa Onlarda cezayı alsınlar o zaman” dedi.