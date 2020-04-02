AA

İddiaya göre, Kuzköy köyünde çalışmak üzere tarlaya giden iki kardeşten Mehmet A'nın (21) elindeki tüfek ateş aldı.

AA'nın haberine göre, saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kardeş Serdar A. (19),yakınları tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü.

Serdar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.