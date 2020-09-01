İHA

Olay, Sultanbeyli'de yaşandı. İddiaya göre tartıştığı ve daha önceden bıçakla yaraladığı eşini eve geri getirmek isteyen Kuzey Fırat A., kayınpederinin evine gitti.

İHA'nın haberine göre, kayınpeder Ayhan B. kızını geri göndermeyeceğini söyleyince Kuzey Fırat A. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında silahına davranan damat Kuzey Fırat, silahıyla birkaç el havaya ateş açtı.

Kayınpeder Ayhan B. de kendi silahıyla ateş açarak karşılık verdi. Olayda kurşunun hedefi olan damat ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kuzey Fırat A. hastanede hayatını kaybederken kayınpeder Ayhan B. gözaltına alındı.