Pazarda daha önceki günlere göre, büyük yoğunluk oluştu. Vatandaşlar pazar alanını doldurdu, adeta adım atacak yer kalmadı.

DHA'nın haberine göre, hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

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