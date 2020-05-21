Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar yollara döküldü.

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve bağlantı yollarında da akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. İş çıkış saatinde özellikle Avrupa’dan Asya’ya geçişte zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!