DHA

Olayda, kent merkezindeki 12 katlı apartmanda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

DHA'nın haberine göre, burada hastaya yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastanın oturduğu, 52 daireli ve 12 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Polis ekipleri, bina çevresinde önlem alarak, giriş- çıkışları yasakladı. Apartmanda bulunan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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