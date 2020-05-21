Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kapalı olan camilerin 29 Mayıs’ta açılacağını ifade etmişti. Ancak, Trabzon Vakfıkebir'de Kadir Gecesi bir camide program düzenlendiği ve programa maskesiz 20’den fazla kişinin katıldığı ortaya çıktı. Katılımcıların çoğunun da müftülük personeli olduğu öğrenildi.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, programı düzenleyenler kaymakamlıktan izin aldığını ileri sürerken, Trabzon Valiliğinin programdan bilgisinin olmadığı ortaya çıktı.
"BUNLAR HABER Mİ? BAŞKA HABER YOK MU?"
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta ise kendisinden izin alınıp alınmadığı sorusuna sert çıktı. Kaymakam Yakuta, “Bunlar haber mi? Ülkede çok haber var. Kadir gecesi programına müftülük personeli katıldı. Benim haberim yok” diye konuştu.
Bu arada gecenin sosyal medya üzerinden canlı yayınla verildiği ve geceye katılanların tamamına yakınının maske takmadığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilçe müftüsü başta olmak üzere geceye katılan müftülük personelinin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabii ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.” demişti.
Öte yandan, paylaşımı yapan müftülük personelinin sosyal medya hesaplarından fotoğrafların tamamını kaldırdığı da dikkat çekti.
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