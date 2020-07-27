Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıköy istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Bariyerleri kıran otobüs bir süre karşı kaldırımda ilerledikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçe duvarını kırarak duvarda asılı kaldı.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza yapan otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç yardımı ile kaldırıldı. Otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçe duvarına çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bugün de o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
"BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"
Kazayı gören bir vatandaş, “Yolun ters yönüne girdi ama bence çok iyi yaptı. Çünkü hayat kurtardı. Buradan devam etseydi birkaç arabayı parçalayacaktı. Ve zayiat çok büyük olacaktı. Buraya girerek durdu. 2 tane hafif yaralı var. 2 tane de çok hafif yaralı vardı. Biz çıkarttık onları.
Arkadaşlar da buradaydı çok kişi vardı. Onlar için ambulans çağırdık ama ambulans bir 10 dakika içinde gecikmeli geldi. Şoförü de indirdik. Kafasında hafif bir şişlik vardı. Büyük bir facia önlendi diyebilirim" dedi.
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