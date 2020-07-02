Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı.
DHA'nın haberine göre, yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler üzerine başlayan, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.
Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi, gölden çıkarılırken, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.
TEKNE SAHİPLERİNDEN JANDARMANIN ÇALIŞMALARINA DESTEK
Bölgede bugün arama çalışmalarına henüz başlamayan ekiplere en büyük desteği de Van'daki yolcu teknesi sahipleri veriyor. Haberi alır almaz ekiplerle birlikte hareket eden tekne sahipleri, şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenini bularak, jandarmaya bilgi verdi. Tekne sahiplerinden Mesut Avcı, "Haberi alır almaz tekneci arkadaşlarla birlikte seferber olduk ve 6-7 tekneyle birlikte göle dağıldık. Arama çalışmalarına başladık.
Bu çalışmalar kapsamında 3 cesedi biz bulduk ve halen çalışmalarımız devam ediyor. Dün gece fırtınaya rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. İnşallah başarılı sonuç elde ederiz. O teknenin fotoğraflarını gördük. Balıkçı teknesiydi. Ufak bir tekneydi ve fırtınadan dolayı devrilip batmış.
O tekneler balıkçı teknesi olduğu için çok fazla kişiyi taşıyamıyor ve içinde 60 kişinin olduğu belirtiliyor. Tahminen Çarpanak'tan alınan göçmenler buradan Tatvan veya Ahlat ilçelerine götürülüyordu. Fırtınanın şiddetinden dolayı belki de dönmek istemişler ancak alabora olmuş´´ dedi.
İŞTE O TEKNENİN FOTOĞRAFI
Kaçak göçmenleri taşırken, Van Gölü'nde batan tekne, hala bulunamazken, DHA ekibi, fotoğrafına ulaştı. 16 metre uzunluğundaki tekne, kaptan kamerasıyla birlikte 2 bölümden oluşuyor. Bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayanlar ile gölde yolcu taşımacılığı yapanlar, bu tür teknelerin balıkçılıkta kullanıldığını ve 20-30 kişi kapasiteli olduğunu belirtti. Yaklaşık 15 yıllık tekneye ait fotoğrafın, geçen yıl Altınsaç köyü yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor.
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