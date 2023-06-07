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İşte CHP'nin kurultay takvimi!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultayın yapılacağı açıklandı

Giriş: 07.06.2023 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İşte CHP'nin kurultay takvimi! - CHP'de son durum, CHP kurultay ne zaman, CHP kurultayı, CHP kurultay tarihi
AA

CHP'den yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı.

ÜYE ÇİZELGELERİ HAZIRLANACAK

AA'da yer alan habere göre bugün muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.

İLÇE KONGRELERİ 10 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek. 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak.

İL KONGRELERİ 15 EKİM'DE BİTECEK

İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

"SÜRECİN HIZLA TAMAMLANMASINA KARAR VERDİK"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından yaptığı dün açıklamada, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" demişti.

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