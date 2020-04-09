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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbullular 'Evdekal'dı. Mart ayının ilk ve son günlerindeki yolcu ve güzergah başına

araç sayıları da aradaki ciddi farkı ortaya koydu. Öyle ki, kentte 2 ila 6 Mart arasında ortalama günlük yolcu sayısı 7 milyon 505 iken, bu sayı 23-27 Mart arasında 1 milyon 299 bine düştü.

Yüzde 82.7'lik farkın ölçüldüğü bu dönemden kısa süre sonra yani 31 Mart'ta da ortalama günlük yolcu sayısı 1 milyon 24 bine kadar düştü. Fark ise yüzde 86.4'e çıktı.

Benzer tablo 60 yaş üstü yolcu oranında da görüldü. 2 Mart ile 6 Mart arasındaki bu yaş ortalamasında yolcu sayısı 684 bin 750 olarak kayıtlara geçerken, bu sayı 23-27 Mart arasında 41 bin 499'a kadar düştü. Bu dönemde yüzde 94 oranında inanılmaz bir fark oluştu.

Ancak tarihler 31 Mart'ı gösterdiğinde ise bu yaş ortalamasındaki yolcu sayısı 28 bin 754'e kadar düştü. Fark ise mart ayı başına göre yüzde 96 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan güzergah başına ortalama araç sayısı da bu dönemde ciddi değişime uğradı. Öyle ki, 2 ve 6 Mart arasındaki güzergah başına ortalama araç sayısı ile 23 ve 27 Mart tarihleri arasındaki güzergah başına ortalama araç sayısı arasında yüzde 35.8'lik bir düşüş ölçüldü.

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Kentte son olarak iki yaka arasındaki araç geçiş ortalaması da dikkat çekti. Covid-19 öncesi bu sayı 406 bin 754 olarak kayıtlara geçerken, 23 ila 27 Mart tarihleri arasında bu sayıda yüzde 45.6'lik bir düşüş yaşandı ve sayı 221 bin 236'a kadar düştü. 31 Mart'ta ise iki yaka arasındaki araç geçişi ortalaması yüzde 52.8 azalarak 191 bin 796 olarak kayıtlara geçti.