DHA

Vali Yerlikaya, paylaşımına Taksim Meydanı ile Ayasofya Müzesi önündeki güvercinler ile İstanbul Boğazı sahilindeki bir martı fotoğrafını da ekledi.

DHA'nın haberine göre Yerlikaya, paylaşımında "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, Sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için. '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul." ifadelerine yer verdi.

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