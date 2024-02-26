Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki Zeynep Parlak ile oğulları 26 yaşındaki Sefa ve 23 yaşındaki Sezer Parlak hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Adana'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi’nde bulunan Mustafa Parlak’a (65) ait iki katlı evde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYEYE İHBARDA BULUNDULAR
DHA'da yer alan habere göre alevleri fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ANNE VE 2 OĞLU CAN VERDİ
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Eve giren ekipler, Mustafa Parlak'ı baygın halde bulurken, eşi Zeynep ile oğulları Sefa ve Sezer Parlak’ın cansız bedenleriyle karşılaştı.
BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Dumandan etkilenen Mustafa Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ELEKTRİK KONTAĞI İDDİASI
Yangında hayatını kaybeden anne ve oğullarının cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.
Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.