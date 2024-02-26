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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü! - Konya son dakika haberleri

        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!

        Konya'da, babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan 9 yaşındaki Ş.U., kazara tetiğe dokununca amcası 47 yaşındaki İzzet U.'yu vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı. Ş.U. ve babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:12
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        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
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        Konya'da olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi.

        BABASININ SİLAHIYLA OYNAMAYA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre Ş.U. (9), babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı.

        MERMİ, AMCASININ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        KÜÇÜK ÇOCUĞUN İFADESİ ALINDI

        Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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