Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
Konya'da, babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan 9 yaşındaki Ş.U., kazara tetiğe dokununca amcası 47 yaşındaki İzzet U.'yu vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı. Ş.U. ve babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü
Konya'da olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde meydana geldi.
BABASININ SİLAHIYLA OYNAMAYA BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre Ş.U. (9), babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı.
MERMİ, AMCASININ GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN İFADESİ ALINDI
Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.