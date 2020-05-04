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Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde üç gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu.

METROBÜS VE OTOBÜS DURAKLARI

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

Metrobüs ve otobüs duraklarında insan yoğunluğu yaşandı. Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

E-5'TE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kısıtlamanın ardından ilk mesai gününde E-5'te araç trafiğinde yoğunluk gözlendi. Bir polis helikopterinin de E-5 karayolu üzerinde trafik denetlemesi yaptığı görüldü.

Yoğunlukla ilgili konuşan bir vatandaş, "3 günlük kısıtlama vardı millette işine gidiyor normal bu yoğunluk" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Milletin yapacağı bir şey yok herkes işinin peşine düştü" diye konuştu.

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