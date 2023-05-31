İstanbul'da dehşet! Çuval içinde cesedi bulundu!

İstanbul'da olay, 27 Mayıs Cumartesi Günü Ataşehir Yenisahra'da meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.30 sıralarında oto yıkamacı Metin Üreyil (36) iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre burada işkence edilen Metin Üreyil, darp edilerek öldürüldü. Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine götürüldü.

Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.