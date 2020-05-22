Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte çek üreterek veya çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yapan kalpazanlık mafyasını çökertti. Eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların, sahte çek üreterek ya da orijinal çekleri çalarak üzerinde oynama yaparak vatandaşı dolandırdığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüpheli şahısların İstanbul Fatih, Tuzla ve Ataşehir’de ikamet ettikleri belirlendi. Bölgelerde araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüphelileri yaklaşık bir ay adım adım takip etti. Şüphelilerin, kiraladıkları dairelerde sahte çek tanzim ederek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

BİNLERCE SAHTE VE ÇALINTI ÇEK BULUNDU

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin matbaaya çevirdiği adreslerde yaptıkları aramalarda bilgisayar masasının çekmecelerinde ve koltukların altına gizlenmiş vaziyette 4 bin 500 adet çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır sahte çek, 9 bin 500 adet çalıntı orijinal çek, 4 bin 500 adet sahte resmi belge, 1 adet 9 mm tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet lazer yazıcı ve hologram kontrol cihazı ile çeşitli matbaa malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda, başta 5 ayrı suçtan 10 yıla yakın süredir aranan E,Ş. olmak üzere, S.M., T.D. ve K.S. isimli 4 şüpheli de gözaltına alındı.

ORİJİNALİNE YAKIN SAHTE ÇEK

Kalpazanların, hemen hemen her bankaya ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, ürettikleri sahte çeklerin yanı sıra çalıntı orijinal çeklerin de üzerinde oynama yaparak ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

JANDARMA UYARDI: ÇEKLERİNİZİ KONTROL ETTİRİN

Vatandaşların bu tarz dolandırıcılık olaylarına maruz kalamaması için uyarılarda bulunan jandarma, çeki alan vatandaşın ait olduğu banka ile irtibata geçerek orijinal olup olmadığını kontrol ettirmelerini, çeklerin üzerinde bulunan QR (Quick Response) kodlarını cep telefonlarına yüklenen bazı programlardan kontrol etmelerini tavsiye etti.

Yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine incelemeye devam ettiği öğrenildi.