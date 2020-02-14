Bahçelievler'de bina çöktü!

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İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta 7 katlı bir apartman çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'deki çökmeden yaralı kurtulan kadın konuştu

Binanın çöktüğü sırada yoldan geçenler olduğu bildirilirken, enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor. Çökme sırasında bir bina ve park halindeki bazı araçlar da hasar aldı.

'ENKAZ ALTINDA BİR KAĞIT TOPLAYICISI OLABİLİR'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise yaptığı açıklamada "Görgü tanıkları bir kağıt toplayıcısının binada olduğu söylüyor. Şu an araştırıyoruz. AFAD da enkaz altında kalan olmadığını düşünüyor " şeklinde konuştu.

DHA'nın haberine göre, Bahadır binada oturan olmadığını, yıkılacağı için boşaltılan binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girdiğinin söylendiğini anlattı. Bazı kişilerin kağıt toplayan hurdacının dışarı çıktığını, bazılarının da içeride olduğunu söylediğini dile getiren Bahadır, "AFAD, itfaiye ve belediyenin arama ve kurtarma ekipleri burada çalışıyoruz. AFAD'ın köpekleri geldi. Dinleme cihazları getirildi. Yıkılan binanın altında kimse olup olmadığına bakılıyor. Yıkılan bina yandaki 7 katlı binanın 4 katının yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada da yaralı ve ölüm vakamız yok, sadece maddi kayıp var. Tüm ekipler çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında bir insan var mı, araştırıyoruz." dedi.

'YIKIMI YARIN İÇİN PLANLANMIŞ'



Bahadır, AFAD'ın verdiği ilk bilgiye göre enkaz altında hiç kimsenin olmadığını, hafriyat kaldırılarak araştırmaya devam edildiğini söyledi. Binanın ruhsatını 1991'de aldığını belirten Bahadır, "Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yarın da yıkımı planlanmış. Görgü tanıkları, binanın giriş katından demirlerin alındığını söylüyorlar. Ondan dolayı bina yana doğru yatıyor. Bina çökmüyor, yan yatıyor. Binanın etrafında güvenlik şeridi var ama satmak adına her şeyi alıyor insanlar. Binanın bugün yıkılmasının, yan yatmasının nedeni bu. Bunun doğru olma ihtimali vardır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, ilçede bulunan yaklaşık 22 bin binanın yüzde 35'inin 1999 Marmara Depremi'nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stoğunun 3'te birinin yeni olduğunu söyledi.

İlçedeki binaların 3'te 2'sinin ise eski olduğuna işaret eden Bahadır, "Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani 'Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin.' diye gayret ediyoruz. 40 yıldır böyle kurulmuş. Orada biraz sıkıntımız var. Arkadaşlarımızı ikna edemiyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Eğer ada bazlı 5 dönüm civarında birleşirse, kat artışı değil metrekare artışı vererek bir kolaylık sağlayacağız ve yenilenmesine gayret edeceğiz. Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Özellikle arkadaşlarımız apartman sakinlerine çizim yaparak gösteriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an öne dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

'ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BAĞLANTILARI KESİLMİŞTİ'

Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut da "Bina bir ay önce boşaltılmıştı. Elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kapatılmıştı. Sokakta bir kağıt toplayıcısı olma ihtimaline karşı arama çalışmaları yapılıyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

DEPREMDE HASAR ALMIŞ

Binanın İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar görüp mühürlendiği ve bir ay önce de çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.

Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN KADIN KONUŞTU

Çökme sırasında kızını okula bırakmak için aracına binen Elif Cengiz, yaşadıklarını anlattı. Cengiz, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi." diye konuştu.

7 KATLI BİNANIN SADECE 4 KATI İÇİN RUHSAT ALINMIŞ!

Binanın yıkılmadan önceki fotoğraflarına Google Maps'ten ulaşılırken, yapının ruhsatının sadece 4 kat için alındığı ve diğer katlarının ise kaçak olarak inşa edildiği belirtildi.

4 DAKİKA ÖNCE DEPREM

İstanbul Valiliği'nden bina çökme saati 14.44 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise saat 14.40'ta merkez üssü Marmara Denizi olan 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

14:40:26 - 40.8325N 28.8613E - 11.9 KM - 1.9 - MARMARA DENIZI