DHA

Kentte bulunan İbrahim Sani Baba Türbesi ile ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'ndeki Saçlı Dede Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

DHA'nın haberine göre, her yıl Ramazan ayında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği türbelerin bu yıl ziyaret edilmemesi için görevliler, kapıların bulunduğu alanlara şeritle önlem aldı.

Mahalle sakinleri ile muhtarları da bölgeye gelenlere türbenin ziyarete kapalı olduğunu anlatıyor.

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