Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İncirliova’nın kırsal Acarlar Mahallesi'nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cafer Akmeşe'nin (28) kullandığı 09 UM 631 plakalı kamyon, iddiaya göre, yola çıkan ineğe çarptı.

DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyonun kasasında yolculuk yaptığı belirlenen işçilerden Mahsun Altıntaş (21) ve Oktay Ceyhan (22) olay yerinde yaşamını yitirdi, 8 işçi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyonun çarptığı inek de ölürken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.