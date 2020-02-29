Son dakika haberler: İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri belli oluyor! Cenazelerde son durum!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İdlib'de şehit olan 34 askerimizin isimleri ve memleketleri belli oldukça, acılı haberler ailelere ulaşıyor. İdlib şehitlerinin cenaze haberleri de gelmeye başladı... İşte son durum...

OSMANİYE - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HALİL İBRAKİM AKKAYA

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı. İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi. Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Beni de askere alın." dedi. Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

BİTLİS - PİYADE UZMAN ONBAŞI GÜVEN KURTULMUŞ

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla getirildiği Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndan, ambulansla Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü.

Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti. İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırması ve helallik almasının ardından, şehidin naaşı defnedilmek üzere Budaklı köyündeki mezarlığa götürüldü. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

BATMAN - SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR

Askere gidebilmek için yaşını büyütmüş... Şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi. Hatay'dan uçakla Batman Meydan Komutanlığına ulaştırılan şehit Bağatur'un cenazesi, kara yoluyla Sason'a götürüldü. Cuma Bağatur'un için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, şehit Bağatur'un öz geçmişi okundu. Kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik istendi.

Şehit Cuma Bağatur'un cenazesi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganlarıyla tekbirler eşliğinde götürüldüğü Erdemli Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene, şehidin babası Mehmet Bağatur ve yakınlarının yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Geçen yıl annesini kanser hastalığından kaybeden şehidin askere gidebilmek için yaşını büyüttüğü, vatani görevini tamamladıktan sonra da sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı öğrenildi.

MERSİN - PİYADE UZMAN ONBAŞI İBRAHİM TÜZEL

6 kardeşten biriydi... Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki İbrahim Tüzel'in naaşı, Erdemli Merkez Ulu Cami'ne götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Şuayip, annesi Gülten ve kardeşleri, yakınları tarafından teskin edildi. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüzel'in naaşı, Alibeyli Mezarlığı'na defnedildi. Şehit Tüzel'in 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

HATAY - UZMAN ONBAŞI EMİN YILDIRIM

1,5 ay önce nişanlanmıştı... Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi. Akcurun Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı köy meydanına götürüldü. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım, oğullarının tabutuna sarıldı. Şehidin 10 yaşındaki kardeşi Buse Yıldırım'ın da büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından sağanak altında kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehit Yıldırım'ın 1,5 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

SAMSUN - PİYADE UZMAN ONBAŞI TAYFUN PEKEL

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Pekel'in cenazesi, annesi Menşure Gürdal, dayısı Vehbi Gürdal ile şehidin yakınlarıyla, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, siyasiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vali Kaymak, havalimanında şehidin ailesini ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.Şehidin cenazesi bugün Büyük Camisi'nde öğle namazını müteakip Canik ilçesi Düvecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KAHRAMANMARAŞ - PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ AKİF AKÇADAĞ

WhatsApp durumuna şöyle yazmış: Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz... Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın (29) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin WhatsApp'daki durumuna Biz bilinmeyenleriz, ansızın gelir ansızın gideriz yazdığı ortaya çıktı. Şehit Akif Akçadağ'ın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehidin naaşını babası Bekir Akçadağ, annesi Serpil Akçadağ, kardeşler, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

ŞEHİDİN ANNESİ: ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLE

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Cenazenin götürüldüğü sırada şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Protokolün teskin etmeye çalıştığı yakınları, naaşın cenaze aracına konulmasının ardından tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Oğlunun tabutundan güçlükle ayrılan anne Serpil Akçadağ, Yavrum yine şaka yapıp da geldiğini söyle bana. Herhalde şaka yaptı, yavrum şaka yapıyor benimle dedi. Bekar olan şehit Akif Akçadağ'ın naaşı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na konuldu. Şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği belirtildi.

'BİZ BİLİNMEYENLERİZ'

Öte yandan şehit Akif Akçadağ'ın WhatsApp'daki durumuna 'Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz' yazdığı ortaya çıktı. Şehidin kardeşi, bu durumu sosyal medyadan Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın cehennem notuyla paylaştı.

TOKAT - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKIN

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) cenazesi, memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Akın'ın cenazesini, ailesi ve yakınları, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi buradan konvoy eşliğinde Tokat Devlet Hastanesine götürülerek morga konuldu.

KAHRAMANMARAŞ - PİYADE UZMAN ONBAŞI AHMET SAYGILI

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Hatay'dan askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Ahmet Saygılı'yı baba Hüseyin Saygılı, anne Ayşe Saygılı ile kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı. Şehidin naaşı askeri uçaktan askerlerin omzunda indirilerek cenaze aracına taşındı. Naaşın araca konulmasının ardından baba Hüseyin Saygılı, oğullarıyla birlikte sarılıp gözyaşı döktü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülen şehit Ahmet Saygılı'nın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

YOZGAT - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HASAN HÜSEYİN ÖZDEMİR

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Özdemir'in ailesine acı haber verildi. İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in (24) Yozgat'taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin Akdağmadeni ilçesi Arpalık köyündeki babaevine giden yetkililer, anne Emine ve baba İbrahim Özdemir'e oğullarının şehadet haberini verdi. Özdemir ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Bekar olan şehit Özdemir'in 2018 yılında göreve başladığı ve 7 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.



ANTALYA - PİYADE UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ

Şehit haberi izlerken "Anne ben de böyle geleceğim sakın ağlama" dedi... Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) memleketi Antalya'nın Finike ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, televizyonda şehit haberi izlerken annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği öğrenildi. Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan, Hatay 51. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz için bugün cenaze töreni düzenlendi. Dün akşam askeri uçakla getirildiği Antalya Hava Meydan Komutanlığı'nda karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bu sabah Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde ilk olarak, anne Fatma ile baba Salih Korkmaz'ın yaşadığı Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Topal Sokak No 13/1'deki evinin önüne getirildi. Cadde, sokak ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ilçeye, jandarma eskortları eşliğinde getirilen şehidi, vatandaşlar selamladı.

AĞABEYİNİN TABUTUNU OKŞADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Korkmaz'ın cenazesi, evinin önüne ulaştığında ise gözyaşı sel gibi aktı. Anne-baba Korkmaz güçlükle ayakta dururken, şehidin 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Erol, arkadaşlarının yardımıyla aracın kenarına tutunup, ağabeyinin tabutunu okşadı. Kardeşin gözyaşları herkesi ağlattı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Ailenin evinin önünde kurulan taziye çadırında, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, baba Salih Korkmaz'a taziyede bulundu. Şehidin babasının elini bırakmayan Aktemur, "İyi bir evlat yetiştirmişsin. Allah razı olsun" dedi. Taziye evine gelen AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da şehit babasına başsağlığı diledi. Milletvekili Uslu, baba Salih Korkmaz'ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştürdü. 2 dakikalık görüşmenin sonunda baba Korkmaz, "Teşekkürler bakanım. Sağ olun, eksik olmayın" diyerek telefonu kapattı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın naaşı helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Turunçova Merkez Cami'ne getirildi.

'ANNE BEN DE BÖYLE GELECEĞİM, SAKIN AĞLAMA'



Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike'ye geldiği, bir gün televizyonda şehit haberi izlerken, annesi Fatma Korkmaz'a, "Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama" dediği belirtildi. 2 ayda 2 kez Finike'ye izne gelen şehit Korkmaz'ın İdlib görevi sonrasında sevdiği kızla evlilik için hazırlık yaptığı da kaydedildi. 4 kardeş olan Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın Kırklareli'nde vatani görevini tamamladıktan sonra yaklaşık 2 yıl önce uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı öğrenildi.