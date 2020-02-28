AA

Türkiye, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlere ağlıyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan, saldırıda 33 askerin şehit olduğunu açıkladı. Valiliğin internet sitesinden bugün yapılan açıklamada da, "İdlib’de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı’ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler" denildi.

İDLİB ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ BELLİ OLUYOR

Kahreden saldırının ardından da şehit ailelerine acı haber ulaşmaya başladı. Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

AA'nın haberine göre, şehidin Türkoğlu ilçesindeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'IN İKİNCİ ŞEHİDİ

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine de şehadet haberi ulaştı.

Şehit Akif Akçadağ'ın (29),Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan, aile yakınlarına şehadet haberini verdi.

Bu arada, şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi.Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel

MERSİN'DE ÜÇ ŞEHİT ACISI

DHA'nın haberine göre de, şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi de, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

SİLİFKE'DE BÜYÜK ACI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak

Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

ASTSUBAY AKAY İÇİN DE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehit Akay'ın merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri erkan verdi.

Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay

ANTALYA'YA DA ACI HABER ULAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA DA ŞEHİT ACISI

Şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

KAYSERİ DE ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi de memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz

Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

OSMANİYE'DE İKİ ŞEHİT

Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi de, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Uzman Çavuş Batuhan Tank

CENAZE TÖRENİNE BAKAN AKAR DA KATILDI

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı dileklerini iletti. Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank

DEDESİ DE 1977'DE ŞEHİT OLMUŞ

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.

BATMAN'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'un acı haberi, memleketi Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur'un, Batman'ın Sason ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin naaşının bugün baba ocağına getirilip, toprağa verileceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA 3 ŞEHİT

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İSTANBUL'DA DA ŞEHİT ACISI

İdlib'de yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu. Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT ATEŞİ SANCAKTEPE'YE DÜŞTÜ

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine şehit ateşi düştü. Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Emre için dua okundu.

Şehidin dayısı Umut Başal, "Vatan sağ olsun, Bayrağımızı Allah indirmesin. Şehitlerimizi yüce mevlam yüceltsin. Kendisi nişanlıydı. Nisan'ın 20'sinde düğünü olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Kullanmak nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Konuşması çok zor." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ınn annesi Nuran Baysal ve Babası Uğur Baysal ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal'ın Konya'da askerde olduğu öğrenildi. Şehit Baysal için yarın Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlenecek.

UŞAK DA ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) Uşak'ın Banaz ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un Banaz'daki ailesine acı haber verildi.

Uzman Çavuş Ali Turgut

Şehidin Büyükoturak köyündeki baba evine gelen Uşak Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, AK Partili Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, şehadet haberini TCDD'den emekli işçi baba Ahmet Turgut ve anne Sultan Turgut'a verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Turgut ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut'un bekar olduğu öğrenildi.

'BELKİ BU SON TRAŞIM OLUR' DEMİŞ

Hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi.

Piyade Teğmen Bayram Olgun

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehit Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Teğmen Bayram Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'u kaybettiği öğrenildi. Olgun, Konya'ya son olarak babasının cenazesi için gelmişti. Birliğine dönüş öncesi tıraş olmak için berbere giden Bayram Olgun'un burada arkadaşlarına "İçimde bir his var Allah hayırlara getirsin. Bu belki benim son tıraşım olacak" dediği öğrenildi.

TOKAT'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın şehadet haberi, Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akın'ın ailesine acı haberi; Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi.

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın

Şehadet haberiyle anne Raziye Akın ve ağabey Recep Akın, büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Adem Akın'ın İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin Uğrak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ACI HABER BURSA'YA DA ULAŞTI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine de şehadet haberi ulaştı. Şehit Yılmaz'ın Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı verdi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz

Haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz'ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalışırken baba Tacettin Yılmaz'ın il dışında olduğu öğrenildi. Şehidin Maltepe Mahallesi'ndeki evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ayrıca taziye çadırı kuruldu.

BİNGÖL'E DE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde oturan ailesine ulaştı. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, sağlık ekipleri eşliğinde aileye, oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

Astsubay Muharrem Öğütçü

Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da Kayseri'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun" dedi.

ADANA DA ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi de Adana'da yaşayan ailesine verildi.

Uzman Çavuş Selman Cankara

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.

HATAY'DA DA ÜÇ ŞEHİT ACISI

Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi de, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.

Uzman Çavuş Emin Yıldırım

Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.

GENÇ TEĞMEN DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırıda şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı haberi de ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.

İSKEDERUN'DAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in (25) acı haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehidin Modernevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Hüseyin ve anne Nazmiye Özer'e verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Özer çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in yarın düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

SAMSUN'DA DA BÜYÜK ACI

Şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker’in (28) şehadet haberi de, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı.

Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal’a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.

Uzman Onbaşı Tayfun Peker

Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Peker’in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Peker’in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker’in, belli sürelerle anne vebabasının yanında kaldığı öğrenildi.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ, BABA OLMAYA HAZIRLANIYORDU

Şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına da acı haber ulaştı. Güroymak Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar, beraberindeki askeri yetkililerle Budaklı köyüne giderek, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği köyde, şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve köy girişine Türk bayrağı asıldı. 6 ay önce evlenen şehit Kurtulmuş'un eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 'ın (27) acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay

İslahiye'nin Boğaziçi Mahallesi'nde oturan Genco ve Ayfer Günay çiftine, acı haberi, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106´ıncı Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi. Çocuklarının şehadet haberini alan Günay çifti, gözyaşlarına boğuldu. Veysel Günay'ın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberle sinir krizi geçirip, fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İdlib'te rejimin hava saldırısında şehit olan Veysel Günay'ın, 5 aylık önce evlendiği ve 2 yıl önce TSK'da göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.