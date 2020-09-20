Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Avcılar köyü yakınında Nuh Bingöl'ün kullandığı 49 AAD 347 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Fatih Gürel yönetimindeki 45 AEL 539 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada sürücünün yanı sıra araçtaki İnci (36),Rıdvan (12),Nur Delal (2),Ayşetül Hümeyra (8),Zeynep Beritan (7) ve Hiranur Bingöl (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.