Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörüldüğünü açıkladı.

AA'nın haberine göre, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.