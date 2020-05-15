Adapazarı'nda bir pasajda, çay ocağındaki masada oturup çay içenleri gören vatandaşlar, cep telefonuyla görüntü kaydettiler.

DHA'nın haberine göre, daha önce de şikayetler üzerine ceza yazıldığı öğrenilen çay ocağına Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara para cezası yazılırken, çay ocağıyla ilgili Adapazarı Belediyesi işlem başlattı. Çay ocağının mühürleneceği öğrenildi.

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