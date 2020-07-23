İlçede inşaatı devam eden tek katlı evin tavanı çöktü. Göçük altında kalan iki işçi, olay yerine gelene itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

AA'nın haberine göre, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.