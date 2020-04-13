İHA

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde yakalanan dev turna balıkları görenleri hayrete düşürdü. 95 ve 65 kilo ağırlığındaki iki turna balığı pazarda satışa sunulurken, balıkları görmek isteyenler şaşkınlıktan sosyal mesafeyi unuttu.

Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıldır amatör balıkçılık yapan Gafur Mercan, oltayla dev turna balıkları yakaladı. Yaklaşık 1.5 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan iki dev turna balığı, Erzincan kent merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında satışa sunuldu.

'ERZİNCAN'DA YAKALANAN EN BÜYÜĞÜ SANIRIM'

Balıkları yakalayan olta balıkçısı Gafur Mercan, "Fırat Nehri'nde oltaya balıklar belirli aralıklarla takıldı. Uzun uğraşlar sonucu balıkları sudan çıkartabildim. 190 santim boyundaki 95 kilo, diğeri 65 kilo. 95 kilo olan şuana kadar Erzincan'da yakalanan en büyüğü sanırım” dedi.

DEV BALIKLARI GÖRÜNCE SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Halk pazarı girişinde zabıta ekipleri koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp tezgahlar arasındaki sosyal mesafe kuralına uygunluğu denetledi. Sabahın erken saatlerinde seyyar tablayla pazara dev balıkların gelmesi üzerine vatandaşlar merakla balıkları yakından görüp fotoğraf çektirme telaşına düştü.

Balıkları yakalayan Gafur Mercan’ın "Fazla toplanmayın, sosyal mesafeyi ihlal etmeyin" uyarılarına rağmen meraklı vatandaşlar dev balıklarla fotoğraf çektirme aşkıyla sosyal mesafe kuralını unuttu. Bir süre sonra kalabalığın yanına gelen polis ekipleri, sosyal mesafe kurallarını vatandaşlara hatırlatarak, aradaki mesafeyi sağlamaları hususunda uyarıda bulundular.

SULAR ÇEKİLDİ, BALIKLARI VE KUŞLARI POLİSLER BESLEDİ

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise, polisler, baraj kapaklarının bir kısmı kapatıldığı için su seviyesi düşen Fırat Nehri'ndeki kuşları ve balıkları besledi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'nin su seviyesi, Birecik Barajı'nın kapaklarından bir kısmı kapatıldığı için yaklaşık 5 metre kadar düştü. Suların çekildiğini gören polis ekipleri, ekmek alıp kuşlara ve balıkları besledi. Nehirde çok sayıda adacık ortaya çıkarken, Gaziantep ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Birecik Köprüsü'nün bazı ayakları da dışarıda kaldı.

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