13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde yakalanan dev turna balıkları görenleri hayrete düşürdü. 95 ve 65 kilo ağırlığındaki iki turna balığı pazarda satışa sunulurken, balıkları görmek isteyenler şaşkınlıktan sosyal mesafeyi unuttu.
Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 30 yıldır amatör balıkçılık yapan Gafur Mercan, oltayla dev turna balıkları yakaladı. Yaklaşık 1.5 saat süren mücadele ile sudan çıkartılan iki dev turna balığı, Erzincan kent merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında satışa sunuldu.
'ERZİNCAN'DA YAKALANAN EN BÜYÜĞÜ SANIRIM'
Balıkları yakalayan olta balıkçısı Gafur Mercan, "Fırat Nehri'nde oltaya balıklar belirli aralıklarla takıldı. Uzun uğraşlar sonucu balıkları sudan çıkartabildim. 190 santim boyundaki 95 kilo, diğeri 65 kilo. 95 kilo olan şuana kadar Erzincan'da yakalanan en büyüğü sanırım” dedi.
DEV BALIKLARI GÖRÜNCE SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
Halk pazarı girişinde zabıta ekipleri koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp tezgahlar arasındaki sosyal mesafe kuralına uygunluğu denetledi. Sabahın erken saatlerinde seyyar tablayla pazara dev balıkların gelmesi üzerine vatandaşlar merakla balıkları yakından görüp fotoğraf çektirme telaşına düştü.
Balıkları yakalayan Gafur Mercan’ın "Fazla toplanmayın, sosyal mesafeyi ihlal etmeyin" uyarılarına rağmen meraklı vatandaşlar dev balıklarla fotoğraf çektirme aşkıyla sosyal mesafe kuralını unuttu. Bir süre sonra kalabalığın yanına gelen polis ekipleri, sosyal mesafe kurallarını vatandaşlara hatırlatarak, aradaki mesafeyi sağlamaları hususunda uyarıda bulundular.
SULAR ÇEKİLDİ, BALIKLARI VE KUŞLARI POLİSLER BESLEDİ
Öte yandan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise, polisler, baraj kapaklarının bir kısmı kapatıldığı için su seviyesi düşen Fırat Nehri'ndeki kuşları ve balıkları besledi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'nin su seviyesi, Birecik Barajı'nın kapaklarından bir kısmı kapatıldığı için yaklaşık 5 metre kadar düştü. Suların çekildiğini gören polis ekipleri, ekmek alıp kuşlara ve balıkları besledi. Nehirde çok sayıda adacık ortaya çıkarken, Gaziantep ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Birecik Köprüsü'nün bazı ayakları da dışarıda kaldı.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!