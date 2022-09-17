Ev sahibini öldürüp halıya sardı! Kiracı dehşeti!

İstanbul Güngören'de olay, dün akşam saatlerinde Bahar Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre göre, psikolojik tedavi gören ve evinin odasını yabancı uyruklu 2 kişiye kiralayan Mustafa Yılmaz´dan (58) 10 gün haber alınamadı.
CANSIZ BEDEN HALIDAN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Yılmaz´ın kız kardeşi ilaçlarını götürmek üzere evine gitti. Eve girer girmez ağır bir koku fark eden kız kardeş, Mustafa Yılmaz´ın cansız bedenini halıya sarılmış bir şekilde buldu.
SIRTINDAN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yılmaz´ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Yılmaz´ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"İÇERİSİ ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"
Yılmaz´ın amcası Kamber Yılmaz, "Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortağı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki 'gelip ilacını almadı'. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor.
"HALIYA SARIP BAZAYA KOYMUŞLAR"
Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip onu kontrol ediyordu, o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış. Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı" ifadelerini kullandı.
KİRA YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
AA'da yer alan habere göre evin sahibini öldürerek kaçan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Yılmaz, evinin odalarından birisini kiraya verdiği Özbekistan uyruklu R.K. (23) ile kira yüzünden tartıştı.
BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI
Kavganın büyümesi üzerine R.K, bıçakla Yılmaz'ı yaraladıktan sonra kaçtı. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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