AA

Metin K. idaresindeki 22 FM 755 plakalı TIR, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki viyadükte kontrolden çıkarak devrilip korkuluklarda asılı kaldı. TIR şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Anadolu Otoyolu'nun üzerinde bulunan viyadükte bir bölümü asılı kalan TIR'ın kurtarılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.

TIR'ın viyadükten Anadolu Otoyolu'na düşme riski nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. Otoyolun Çayırova-Şekerpınar mevkisinde çift yönlü trafiğe kapanan yol, TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.