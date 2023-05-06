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Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma!

Hatay'da deprem nedeniyle zarar gören hastanedeki kuvözden 23 günlükken kurtarılan ve devlet korumasındaki tedavisi Mersin'de sürdürülen Belinay bebek, DNA testiyle tespit edilen ailesiyle 88 gün sonra buluştu

Giriş: 06.05.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma! - Son dakika deprem haberleri
Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma!
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AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Eser ve Hüsne Bayram çiftinin üçüncü çocukları olan Belinay, 14 Ocak'ta erken doğumla dünyaya geldiği için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kuvöze alındı.

BEBEKLERİNE ULAŞAMADILAR

AA'da yer alan habere göre eşi iş için Antalya'dayken 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme uykuda yakalanan anne, hasar gören evlerinden iki çocuğuyla çıkmayı başardı. Ancak çift, depremde zarar gören hastaneden tahliye edilen bebeklerine ulaşamadı.

BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLMİŞ

Çiftin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım istemesi üzerine yapılan çalışmada, 23 günlük bebeğin, tedavisinin sürmesi için 7 Şubat'ta VM Medical Park Mersin Hastanesine sevk edildiği belirlendi.

DNA ÖRNEKLERİ BEBEKLE UYUŞTU

DNA örnekleri bebekle uyuşan çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Mezitli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleriyle hastaneye giderek şu an 4 aylık olan yavrularıyla buluştu.

"MUTLUYUZ, HUZURLUYUZ"

Baba Eser Bayram, 88 gün sonra bebeklerini kucaklamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Deprem haberini alınca ailesi için endişelendiğini belirten Bayram, "Deprem olduğunda ben Antalya'daydım, ailem ise Hatay'daydı. Çok şükür, eşim ve 2 çocuğum evden yara almadan çıkabildi. Şu an çocuğumuzu buradan alıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizde çok büyük değişiklik var. En son gördüğümüzde çok küçüktü, şu an çok iyi, sağlıklı. Hastane personeline bebeğimize iyi baktıkları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"HABER ALAMAYINCA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Anne Hüsne Bayram da bebeğine kavuşma umudunu hiçbir zaman yitirmediğini dile getirdi. Çocuğundan ayrı zor günler geçirdiğini ifade eden Bayram, "Bebeğimizden haber alamayınca çok üzüldük, onu çok aradık. Elhamdülillah bulduk. Bebeğimi görünce çok heyecanlandım, şu an çok mutluyum. Ona iyi bakmışlar. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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