Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan karşılaştırma!

DHA'da yer alan habere göre 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, "Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" dedi.

Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, "Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. İşte o zaman afet olur. Aynen Güneydoğu'da olduğu gibi, Marmara'da, İstanbul'da beklediğimiz gibi. Parası var, yok, emekli, fakir, fukara bakmadan devlet gücünü şefkatini göstermeli. Belediye ile kol kola girerek vatandaşımızın güvenliğini sağlamalı. Devlet olmanın gereği de budur" diye konuştu.

"HASAR, 11 İLİN TOPLAMINDAN FAZLA OLUR"

Beklenilen Marmara depreminin minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde olacağını da ifade eden Görür, "Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir.

"AVRUPA YAKASININ ZEMİNİ DAHA KÖTÜ"

Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin, Anadolu yakasına göre daha kötü.

"KIYIDAN 10 KM İÇERİDE DEĞİLSENİZ DİKKAT"

Anadolu yakası zemin olarak daha iyi, ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz. Eğer siz denizden itibaren ilk 10 kilometrenin içerisindeyseniz özellikle Avrupa yakasında çok dikkatli olmanız lazım. Bu mesafe Asya yakasında biraz daha daraltılabilir" ifadelerini kullandı.X

Öte yandan Görür, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasının yapı stoku konusunda çok faydalı olduğunu ifade etti.