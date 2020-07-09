Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündemYargıSon dakika haberler... Darbeci generallerin "mahrem imamı"na 10 yıl hapis cezası

Son dakika haberi! Darbeci generallerin "mahrem imamı"na 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın "mahrem imamı" olduğu ileri sürülen eski Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanı Mehmet Topdemir, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

09.07.2020 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
fetö
AA

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Topdemir, tutuklu bulunduğu Keskin Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken avukatı mahkemede hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, mahkeme Başkanı Şuayıp Arslan, dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, önceki celsede bildirmiş olduğu mütalaayı tekrarladığını belirterek, sanığın FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan Topdemir, suçsuz olduğunu FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını öne sürerek beraatını talep etti.

Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdiği Topdemir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

GENERALLERİN MAHREM İMAMLIĞINI YAPMIŞTI

Topdemir'in "mahrem imam"lığını yaptığı isimlerden Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski tuğgeneral Sönmezateş'in, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik saldırıyı yönettiği belirlenmişti.

Sönmezateş, Muğla'daki suikast girişimi davasında, "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Genelkurmay çatı" davasında ise Sönmezateş, 137 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan 137 defa ağırlaştırılmış müebbet, 27 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 432 yıl, 12 defa "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan da 108 yıl hapse mahkum edilmişti.

Topdemir, darbe gecesi yayınlanan atama listesinde "İstanbul Valisi" olarak görevlendirilen eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın da "mahrem imamı" olduğu tespit edilmişti. Alpay, İstanbul'da görülen ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü oyuncu kayıp! 4 yaşındaki oğlu botta...
Ünlü oyuncu kayıp! 4 yaşındaki oğlu botta...
NASA görüntüledi... 7 yılda 12 kat büyüdü
NASA görüntüledi... 7 yılda 12 kat büyüdü
10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir
10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir
Anne-babalar dikkat! İnsan beynini etkiliyor
Anne-babalar dikkat! İnsan beynini etkiliyor
Suriye'ye 6 aylığına yardım önerisi BMGK'de reddedildi
Suriye'ye 6 aylığına yardım önerisi BMGK'de reddedildi
Cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Cinayet şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu
İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu
Şanlıurfa'da 62 ev için karantina kararı
Şanlıurfa'da 62 ev için karantina kararı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X