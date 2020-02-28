CHP'den olağanüstü toplantı önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Meclis'in olağanüstü toplanması için önergeyi Meclis Başkanlığı'na sunuyor.

Önergeye göre, 29 Şubat saat 14.00'te Meclis'in olağanüstü toplanması talep ediliyor.