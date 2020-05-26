Akıllara durgunluk veren olay bugün yaşandı. Demirköy Belediyesine ait cenaze aracını çalarak Çorlu’dan uyuşturucu aldıkları tespit edilen S.T, S.A. ve U.V, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi girişinde jandarma ekiplerince durduruldu.

İHA'nın haberine göre, 3 şüpheli gözaltına alınırken, cenaze aracı işlemlerin ardından Demirköy Belediyesine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin arından Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden S.T. ve U.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışı jandarma aracına bindirilen S.A’nın basın mensuplarına pişkin bir şekilde “Kod adım Z” demesi ise merak uyandırdı.