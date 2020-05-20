Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerden gelen işçiler, çay hasadında çalışmaya başladı. Gelen çay işçileri arasında, 2 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir lokantada garson olarak çalışan Özbekistanlı işçiler de yer aldı.
DHA'nın haberine göre, salgın nedeniyle çalıştıkları işyerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldıklarını belirten Özbek işçiler, çay hasadında çalışıp, gelir elde etmek istediklerini söyledi. Kamyon kasasında, Rize-Trabzon il sınırına gelen Özbek işçiler, sağlık ve kimlik kontrollerin ardından kentte girişlerine izin verildi.
TAAHHÜTNAME İMZALATTIRILIYOR
Büyükşehirlerden seyahat izni alıp, memleketlerine çay hasadı için gelen üreticilere, 14 maddelik taahhütname imzalattırılıyor. Taahhütnamede; il dışından gelenlerin, 14 gün boyunca izolasyon işlemine tabii tutulacağı belirtiliyor. 30 gün süresince bölgeden ayrılmayacakları bildirilen üreticilere 7 gün evde kalma zorunluluk şartı da getiriliyor.
7 gün sonunda aileden bir kişi ihtiyaçları karşılamak için evden dışarı çıkabilecek. Test sonucu negatif çıkan aile bireyleri ise 7'inci günün sonunda çay bahçelerine girip, hasat yapabilecek. Testi pozitif çıkanlar ise tüm aile fertleriyle birlikte karantinaya alınarak, tedavilerine başlanacak. Bu kişilerin çayları ise, muhtarlık ve ziraat odaları organizasyonuyla toplattırılacak. 14 günün sonunda, testi negatif çıkan kişiler, normal hayata dönecek.
Çay üreticilerine 14 gün boyunca bayram dahil, ziyaretçi kabul etmeyeceği ve hiç kimseyi de ziyarete gitmeyeceği de bildiriliyor. Çocuklarının da dışarıya çıkıp akranlarıyla oyun oynamalarına izin verilmemesi de taahhütnamede yer alıyor.
Taahhütnamede ayrıca, üreticilerin ÇAYKUR'un açıkladığı 44 maddelik acil eylem planına da uymaları hatırlatılıyor. Tüm bu tedbir ve kurallara uymayanlara da, cezai işlem uygulanacağı belirtiliyor.
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