Son dakika haberler... Çanakkale'de bir korkutan yangın daha!

AA

Alınan bilgiye göre, Akçakeçili köyü yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

AA'nın haberine göre alevlere, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.