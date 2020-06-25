AA

İlçede bir banka şubesinde çalışan bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine önlemler alındı. Banka şubesi karantinaya alınırken şube içinde temizlik ve dezenfekte işlemleri başlatıldı.

AA'nın haberine göre, bankacılık hizmetleri ise bankanın genel müdürlüğünden gönderilen mobil araçla verilmeye başlandı. Bankacılık işlemlerinin perşembe ve cuma günü mobil araçtan gerçekleştirileceği, şubenin pazartesiden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

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