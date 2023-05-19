Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada!

DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan ve süratli olduğu görülen otomobilin kaldırım ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.