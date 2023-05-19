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Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada!

Bursa'da Mehmet Necip Sinan'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada araç hurdaya dönerken dehşet anı bir güvenlik kamerasına da yansıdı

Giriş: 19.05.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada! - Bursa haberleri
Bursa'da 3 kişi böyle can verdi! Dehşet anı kamerada!
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DHA

Bursa'da, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Necip Sinan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Mehmet Necip Sinan.
Mehmet Necip Sinan.

DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü Mehmet Necip Sinan, Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Asar hayatını kaybetti, Onur Kapıkıran ise ağır yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Furkan Şenbağ.
Furkan Şenbağ.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan H&uuml;seyin Asar.
Hasan Hüseyin Asar.

Görüntülerde, kontrolden çıkan ve süratli olduğu görülen otomobilin kaldırım ve bariyerlere çarptığı anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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