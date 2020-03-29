Son dakika haberler... Bu da oldu! Önlemleri hiçe sayıp maç yaptılar!

DHA

Sarıyer Zekeriyaköy'de bulunan Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Orhan Keçeli Futbol sahasında, bir grup önlemleri hiçe sayarak maç yaptı.



DHA'nın haberine göre, dolayısıyla ne uzak mesafe kuralı ne de "Evde kal" çağrıları dinlendi.