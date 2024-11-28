Amasya'da Yeşilırmak Nehri Kayrak mevkiinde balıkçı Aslan Eftelioğlu ve arkadaşı tarafından teknede avlanan yayın balığı, balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı.

AA'da yer alan habere göre Eftelioğlu, 2 metre boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 50 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 450 liradan satacağız" dedi.

"GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK İHTİŞAMLI BİR BALIK"

Vatandaşlardan Mahir Bacanak da ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "Çok şaşırdık böyle bir balık görünce, bayağı büyük, ihtişamlı bir balık" ifadesini kullandı.