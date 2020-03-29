Bodrum’un Akyarlar koyuna 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında dev bir hortum oluştu.

İHA'nın haberine göre, hortumu bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekti. Dev hortum Bodrum Kos arasında bir müddet durduktan sonra gözden kayboldu.