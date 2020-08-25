Son dakika haberler... Bir orman yangını da Kastamonu'da çıktı!

AA

İlçeye bağlı Kurtçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de yardım ediyor.

Yangın bölgedeki köylere yakın bir konumda 3 noktada devam ediyor.