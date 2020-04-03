03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, saat 11.30 sıralarında O3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GC 6552 plakalı otomobil, önünde seyreden Selahattin Korkut yönetimindeki 34 EF 6721 plakalı araca çarptı.
DHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak önce bariyerin dışında bulunan aydınlatma direğine ardından bir ağaca çarparak ağaçla birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. İtfaiye ekipleri park halindeki araçların üzerine düşen ağacı da motorla keserek aldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.
"MAKAS ATARAK GELDİ VE BİZE ÇARPTI"
Diğer sürücü Selahattin Korkut ise, " Makas atarak geldi ve bize çarptı. Çarpmanın ardından aşağıya düştü. Hızlı geliyordu. Düşen araçta tek kişi vardı. Biz yara almadık. Aracımızda ciddi hasar var." dedi.
Çevre sakini Hakan Mezen ise, "Evdeydim. Patlama sesine benzer bir ses duyuldu. Dışarı baktığımızda, bir araç aşağıya uçmuştu. Sürücü içinden sağ olarak çıktı. Elinde hafif bir yara vardı. 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. Bu ilk değil. Sürekli burada kaza oluyor. Belediyelerin önlem almasını istiyoruz." dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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