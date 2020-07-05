Gercüş'e bağlı Arıca ile Kırkat köylerinde koronavirüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köylerde karantina uygulaması başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantina kararının ardından evlerin önünde güvenlik önlemleri alındı. Filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.

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