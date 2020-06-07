İHA

İstanbul’dan askere gitmeden önce baba ocağı Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesinde baba ocağına gelen E.D., kendisini ziyarete gelen 70 kişiyle temasta bulundu.

İHA'nın haberine göre, daha sonra askerlik şubesine giden E.D.'nin burada yapılan testlerinde koronavirüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu E.D. ile temas edenler belirlenerek test yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin bazı noktalarını tedbir amaçlı karantinaya aldı.

Jandarma ekipleri mahallenin etrafında güvenlik önlemi alırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Diyarbakır'da korona virüsü tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.

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